FT: Honda готова відновити переговори про злиття з Nissan

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Компанія Honda готова відновити переговори про злиття з Nissan, якщо генеральний директор останньої Макото Учіда піде у відставку.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

58-річний Учіда був одним з найпалкіших прихильників угоди з Honda в Nissan. Однак відносини між Учіда та його колегою Тошіхіро Мібе погіршилися, коли Honda розчарувалася швидкістю реструктуризації Nissan і глибиною його фінансових проблем.

Переговори про злиття припинилися після того, як Honda зажадала, щоб Nissan став її дочірньою компанією замість створення холдингової компанії, причому обидві компанії були б на «рівних» умовах.

Учіда висловив бажання залишитися на посаді до 2026 року, але стикається з тиском з боку членів ради директорів і партнера Renault, які вимагають його звільнення протягом наступних кількох місяців після провалу переговорів щодо мегаугоди вартістю $58 мільярдів. Рада директорів Nissan також розпочала неформальні дискусії щодо часу його відходу від справ, повідомили джерела.