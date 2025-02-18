Мексика погрожує судом Google, якщо компанія продовжить використовувати назву «Американська затока»

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Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум погрожує подати до суду на Google, якщо компанія і надалі використовуватиме у своїх картах назву «Американська затока» по всій її акваторії.

Її заяву на брифінгу передає CNN.

За словами мексиканської президентки, указ президента США Дональда Трампа про перейменування Мексиканської затоки на Американську стосується лише тієї частини континентального шельфу, яка перебуває під контролем Сполучених Штатів і простягається на 22 морські милі від узбережжя США, а не всієї затоки.

«Те, що робить Google, — це зміна назви континентального шельфу Мексики і Куби, що не має нічого спільного з указом Трампа, який стосувався лише континентального шельфу США. Ми не згодні з цим, і міністр закордонних справ направив нового листа, в якому порушив це питання», — заявила Шейнбаум.

За її словами, якщо відповіді від Google не буде, країна позиватиметься до компанії в суді.