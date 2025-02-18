Мексика погрожує судом Google, якщо компанія продовжить використовувати назву «Американська затока»
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум погрожує подати до суду на Google, якщо компанія і надалі використовуватиме у своїх картах назву «Американська затока» по всій її акваторії.
Її заяву на брифінгу передає CNN.
За словами мексиканської президентки, указ президента США Дональда Трампа про перейменування Мексиканської затоки на Американську стосується лише тієї частини континентального шельфу, яка перебуває під контролем Сполучених Штатів і простягається на 22 морські милі від узбережжя США, а не всієї затоки.
«Те, що робить Google, — це зміна назви континентального шельфу Мексики і Куби, що не має нічого спільного з указом Трампа, який стосувався лише континентального шельфу США. Ми не згодні з цим, і міністр закордонних справ направив нового листа, в якому порушив це питання», — заявила Шейнбаум.
За її словами, якщо відповіді від Google не буде, країна позиватиметься до компанії в суді.
- Президент Дональд Трамп підписав указ про перейменування Мексиканської затоки на Американську затоку.
- Американська затока вже зʼявилася у Google Maps. Як пише CNN, нову назву на картах бачать мешканці США, водночас для мексиканців залишилася стара — Мексиканська затока. Для користувачів по всьому світу відображаються дві назви водойми — Американська затока друга з них, вона вказана в дужках.
- Днями кореспондента інформагентства АР не допустили в Овальний кабінет, де Трамп підписував нове розпорядження. Це пояснили тим, що агентство спершу має узгодити редакційні стандарти з указом президента про перейменування водойми.
- Журналістів AP не пускатимуть на борт літака президента США — вони не називають Мексиканську затоку Американською.