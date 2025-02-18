Уряд спрямує 1,5 мільярда гривень на укриття Чорнобильської АЕС — нещодавно туди вдарив російський дрон

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Пресслужба ДСНС

Уряд спрямує понад 1,5 мільярда гривень на укриття Чорнобильської атомної електростанції — 14 лютого по ньому вдарив російський ударний дрон.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Фінансування збільшили на 139 мільйонів гривень, як порівняти з 2024 роком.

«Росія вкотре вдалася до тероризму проти атомних об’єктів. Дронова атака на укриття Чорнобильської АЕС — це спроба залякати Україну, Європу та світ. Наразі радіаційна загроза відсутня, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки», — розповів Шмигаль.

Удар по укриттю ЧАЕС

У ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильській атомній електростанції — там спалахнула пожежа.

Від атаки РФ постраждала велика територія. Російський дрон 14 лютого пробив отвір у даху Нового безпечного конфайнменту — це велике аркоподібне укриття накриває старий саркофаг четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіації назовні.

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували, що постраждали й зовнішня, і внутрішня оболонка арки — утворилася шестиметрова діра. Також пошкоджене деяке інше обладнання та електричні кабелі. Після обстеження ЧАЕС МАГАТЕ підтвердило, що рівень радіації в нормі.

Київська обласна прокуратура почала розслідування атаки станції окупантами.