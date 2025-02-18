СБУ: Працівник колонії на Київщині передавав росіянам дані про ексзасуджених, що воюють у ЗСУ

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СБУ

Правоохоронці затримали керівника відділення соціально-виховної та психологічної роботи однієї з виправних колоній на Київщині за підозрою в державній зраді.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За версією слідства, підозрюваний передавав росіянам інформацію про колишніх ув’язнених, які нині воюють у лавах штурмових підрозділів української армії. Найбільше росіян цікавили їхні персональні дані, дати їхнього звільнення від покарання, а також назви військових частин, де вони виконують бойові завдання.

СБУ стверджує, що російські війська за допомогою цих даних хотіли встановити локації Сил оборони та спробувати завербувати українських військових.

Аби передати розвіддані, підозрюваний використав доступ до службової документації — стосувалася особистих відомостей про колишніх увʼязнених, їхніх характеристик та подальшого розподілу на фронт. СБУ каже, що його затримали на гарячому — він намагався відправити документи до російської Федеральної служби безпеки.

Під час обшуків у підозрюваного знайшли пʼять мобільних телефонів та SIM-карти, які він використовував для звʼязку з росіянами. За даними слідства, в обмін на співпрацю окупанти обіцяли агенту «евакуацію» до тимчасово окупованого Луганська, звідки він приїхав на Київщину у 2014 році.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді. Йому загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна. Локації Сил оборони України вже убезпечили.