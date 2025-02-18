Понад половину грошей «зимової єПідтримки» і нацкешбеку українці витратили на комуналку
- Автор:
- Оля Березюк
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Найпопулярнішою категорією витрат грошей із програм «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек» стали комунальні послуги — цим скористалися 56% українців, витративши 3,8 млрд грн.
Про це повідомили в Міністерстві економіки.
До найпопулярніших категорій витрат українців також увійшли:
- телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок — 1,4 млрд грн;
- заклади харчування — 386 млн грн;
- ліки — 189 млн грн;
- комп’ютерні мережі та інформаційні послуги — 187 млн грн;
- благодійність — 177 млн грн;
- книжки та інша друкована продукція — 147 млн грн;
- залізничні пасажирські перевезення та громадський транспорт — 90 млн грн;
- кінотеатри — 47 млн грн;
- поштові послуги — 42 млн грн;
- кабельне, супутникове та інше платне телебачення й радіопослуги — 29 млн грн.
Витрати охоплюють програми «Зимова єПідтримка» та «Національний кешбек» з 25 жовтня 2024 року по 1 лютого 2025 року. Загальна сума коштів, витрачених українцями за цей період, становить 6,7 млрд гривень із отриманих 9,6 млрд.
Станом на 17 лютого загальна кількість заявок на виплату 1 000 гривень, поданих через «Дію» та банки-партнери, сягнула 12 млн, із них майже 3 млн — на виплати на дітей.
Подати заявку на «Зимову єПідтримку» можна до кінця лютого через застосунок «Дія», відділення банків-партнерів та «Укрпошту» — більше інформації на сайті програми.
Витратити кошти можна до кінця 2025 року. Програма доступна для всіх громадян на підконтрольній Україні території.
- Програма «Зимова єПідтримка» стартувала 1 грудня 2024 року. Це одноразова виплата 1 000 грн, вона доступна для людей, які живуть в Україні, незалежно від віку. Гроші надійдуть на картку «Національний кешбек». Їх можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, освіту, донати, квитки, купівлю військових облігацій та деякі інші послуги. З картки «Національний кешбек» не можна буде зняти готівку.
- У листопаді Володимира Зеленського закликали переглянути програму — відповідну петицію підписали 25 тисяч українців. У відповідь він заявив, що доручив премʼєру Денису Шмигалю додатково проаналізувати петицію, врахувати ефект програми на практиці та повідомити автору звернення про результати.