Адміністрація Трампа тисне на Румунію, щоб та зняла обмеження з Тейта. Його звинувачують у зґвалтуванні й торгівлі людьми

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Адміністрація президента США Дональда Трампа тисне на румунську владу, щоб вона зняла обмеження на поїздки для Ендрю Тейта. Його в Бухаресті звинувачують у зґвалтуванні, торгівлі людьми, організованій злочинності та відмиванні грошей.

Про це передає Financial Times з посиланням на джерела.

Ендрю Тейт, який називає себе жінконенависником і поборником президента США, разом з братом Трістаном мають подвійне громадянство — Сполучених Штатів і Великої Британії. Їх заарештували в Румунії у 2022 році та висунули проти них звинувачення. Обидва їх відкидають.

Уперше про справу Тейтів заговорили американські представники під час телефонної розмови з урядом Румунії минулого тижня, а потім американський посланець зі спеціальних місій Річард Гренелл згадав за це на зустрічі з міністром закордонних справ Румунії на Мюнхенській безпековій конференції.

За даними ще одного джерела FT, Вашингтон подав запити на повернення паспортів Ендрю й Трістана Тейтів і дозвіл на їхні подорожі, поки вони чекають завершення судового розгляду.

Перед цим Річард Гренелл написав на X , що Румунія є «останнім прикладом» того, як гроші, виділені Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), були «спрямовані проти людей і політиків, які не прокинулися».

Трістан Тейт закликав прихильників з’ясувати, «чи якесь USAID їздило до Румунії для фінансування будь-яких конкретних розслідувань бази Lawfare», маючи на увазі справи його та брата.

У братів Тейт є мільйонна база послідовників у «маносфері» — цей термін використовують для опису онлайн-спільнот, що обговорюють питання, пов’язані з чоловіками, їхніми правами, проблемами та ролями в суспільстві. Вони можуть варіюватися від спільнот, які займаються самовдосконаленням і підтримують традиційні уявлення про маскулінність, до більш екстремістських, які можуть підтримувати антифеміністичні погляди або критикувати сучасні соціальні норми.

Вважається, що «маносфера» зіграла свою роль у переобранні Трампа. Трістан Тейт хвалився в Х у листопаді 2024 року своєю роллю і роллю його брата у виборах у США, мовляв, «мільйони молодих чоловіків у Європі та США мають здоровий правий підхід до політики, якого вони б НЕ мали, якби Ендрю Тейт ніколи не з’являвся на екранах їхніх телефонів».

Що передувало

Ендрю Тейт народився у США, там він зробив успішну карʼєру кікбоксера, потім переїхав до Британії. У 2016 році його виключили з британського телешоу «Великий брат» через відео, на якому він напав на жінку. Потім він відкрив «бізнес вебкамер», який назвав «розвагою для дорослих». Відомим він став після заяви в дописі у Twitter про те, що жінки мають «нести відповідальність» за сексуальне насильство. Загалом він відомий у соціальних мережах своїм «ультрамаскулінним» та «ультрарозкішним» способом життя. Тейт регулярно зʼявлявся у відеороликах зі своїм парком дорогих спортивних автомобілів, приватних літаків та у відпустках на дорогих курортах.

27 грудня 2022 року Ендрю Тейт опублікував у Twitter фото, на якому він заправляє Bugatti та вихваляється перед екоактивісткою Гретою Тунберг, що має 33 машини. Потім Тейт випустив відео, де намагався виправдати свій випад у бік Тунберг. Увагу правоохоронців у цьому відео привернули дві коробки з-під піци, на яких була назва румунської мережі швидкого харчування Jerryʼs Pizza.

Тейта вперше заарештували в Бухаресті у грудні 2022 року. Його разом з братом тримали під вартою до березня, а потім посадили під домашній арешт. У серпні 2023 року арешт скасували, але братам заборонили залишати один із районів Бухаресту. Обох звинувачують не тільки у зґвалтуванні та торгівлі людьми, а й у тому, що вони обманом використовували сімох жінок для сексуальної експлуатації за обіцянки стосунків або шлюбу.

У серпні 2024 року бухарестський суд відправив Ендрю Тейта під домашній арешт на 30 днів, поки прокуратура розслідує нову справу щодо торгівлі неповнолітніми та сексу з неповнолітніми.