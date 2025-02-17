У Миколаєві відновили теплопостачання після удару Росії по ТЕС
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- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
У Миколаєві відновили теплопостачання після російського удару 16 лютого по місцевій тепловій електростанції.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За його словами, зараз температура у системі трохи нижча за норму, але за добу без форс-мажорів має нормалізуватися.
«Було два прогнози. За песимістичним прогнозом, мало пройти 3—4 дні, але ми справилися за оптимістичним — за ніч все заживили. Зараз усе працює, все нормально, всі спрацювали добре», — зазначив Кім.
Удар по Миколаївській ТЕС
Спершу було відомо про пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури — на якому саме, зранку не повідомляли. Пожежу загасили — для цього залучали 11 одиниць спецтехніки та 58 людей.
Пізніше стало відомо, що йдеться про Миколаївську ТЕС — без тепла лишилися 46 тисяч абонентів. У місті розгорнули 67 пунктів незламності, підключили три модульні котельні в закладах охорони здоров’я.
Уламки БпЛА пошкодили пʼять багатоквартирних будинків, магазини та офіси. Постраждав один чоловік — його госпіталізували.