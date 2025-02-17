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BAFTA оголосила повний список переможців премії. Стрічки «Конклав» та «Бруталіст» отримали найбільше нагород

Автор:
Ірина Перепечко
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У Лондоні відбулася 78-ма церемонія вручення премії BAFTA від Британської академії телебачення і кіномистецтва. У номінації «найкраща британська короткометражна стрічка» переміг фільм про війну в Україні «Камінь, папір, ножиці» з Олександром Рудинським у головній ролі.

Найбільше нагород — по 4 з 12 — вибороли фільми «Конклав» про вибори Папи Римського та «Бруталіст» про архітектора з Угорщини, який пережив Голокост.

Ось повний список переможців премії BAFTA-2025:

Премія BAFTA — це британська нагорода за досягнення в кіно, телебаченні та відеоіграх. Її щороку вручає Британська академія кіно і телевізійних мистецтв. Це одна з найпрестижніших кінопремій у світі, її часто називають британським аналогом «Оскара».