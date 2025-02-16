Ілон Маск анонсував випуск чатботу Grok 3 і назвав його «найрозумнішим ШІ на Землі»

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Стартап штучного інтелекту американського мільярдера і очільника департаменту США DOGE Ілона Маска xAI випустить нову версію свого чатботу Grok 3 у понеділок, 17 лютого.

Про це він написав у X.

Ілон Маск назвав Grok 3 «найрозумнішим штучним інтелектом на Землі». Під час відеоконференції на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї він також заявляв, що ця модель ШІ «перевершить усіх конкурентів», які існують наразі.

За словами Маска, модель навчалася на синтетичних даних і здатна аналізувати власні помилки, переглядаючи дані вперед і назад, щоб досягти логічної узгодженості.

Що передувало

Ілон Маск був одним із засновників OpenAI, компанії — розробника чатботу ChatGPT. У 2018 році він залишив раду директорів, посилаючись на конфлікт інтересів через компанію Tesla.

Згодом Маск офіційно оголосив про запуск xAI — власної компанії з досліджень штучного інтелекту. За словами засновника, її мета — «зрозуміти справжню природу Всесвіту». У листопаді 2023 року Маск заявив, що запускає власну модель штучного інтелекту Grok, а потім оприлюднив вихідний Grok і сказав, що чатбот уже «шукає правду».

Слово Grok придумав письменник-фантаст Роберт А. Хайнлайн ще в 1961 році. Воно зустрічається в його романі «Чужинець на чужій землі». Зараз цей термін використовують у технічних колах на ознаку глибокого розуміння.