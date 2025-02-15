Politico пише, що представники США їдуть у Саудівську Аравію, щоб підготувати російсько-українські переговори. В ОП зреагували

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Високопосадовці адміністрації Трампа вирушають до Саудівської Аравії, щоб підготувати мирні переговори між Україною та Росією.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

За даними медіа, радник з національної безпеки Майк Волтц приєднається до держсекретаря Марко Рубіо і посланника президента на Близькому Сході Стіва Віткоффа найближчими днями, щоб розпочати переговори про припинення війни.

Водночас, за словами посадовців, на переговорах не буде спеціального представника Трампа у справах України та Росії, генерала у відставці Кіта Келлога.

Чиновники також повідомили, що не планується участь у переговорах представників інших великих європейських держав.

Майк Маккол, республіканський законодавець з Техасу, підтвердив плани Волтца і Віткоффа приєднатися до Рубіо в Саудівській Аравії для початку переговорів між двома ворогуючими сторонами, в коментарі Politico в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки.

Двоє анонімних американських чиновників, підтвердили ці плани, але не розкрили інших деталей зустрічей, зокрема, хто з українських чи російських перемовників візьме в них участь.

Разом з тим агентство Bloomberg пише, що мета зустрічі — прокласти шлях до потенційного саміту лідерів США і Росії уже наприкінці місяця, щоб обговорити припинення війни в Україні.

За словами джерел видання, влада Саудівської Аравії запросила представників США, Росії та України на зустріч в Ер-Ріяді. Переговори скликає радник з національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед аль Айбан. Однак джерело додало, що плани можуть змінитися в останню хвилину.

Зеленський під час спілкування з журналістами казав, що українська делегація не братиме участі в переговорах у Саудівській Аравії. Цю інформацію повторив і радник голови ОП Михайло Подоляк.

«На сьогодні на столі нічого немає, що можна було б обговорювати. Росія не готова до переговорів, Росія хоче формальний переговорний стіл, на якому вона отримає оперативну паузу, щоб доапгредити свою армію, підвщиити ультимативні вимоги та щоб проспекулювати на темі санкцій», — заявив він.