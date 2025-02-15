Сікорський: Макрон скликає європейських лідерів, щоб обговорити дії Трампа
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Президент Франції Емманюель Макрон скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі в понеділок.
Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на Мюнхенській конференції з безпеки, передає Politico.
«Я дуже радий, що президент Макрон викликав наших лідерів до Парижу», — сказав Сікорський, додавши, що він очікує, що європейські лідери обговорять «дуже серйозно» виклики, які кидає президент США Дональд Трамп.
За словами двох чиновників ЄС, зустріч відбудеться в понеділок.
Поки невідомо, чи візьмуть участь у зустрічі всі лідери ЄС. Також нема інформації, чи будуть запрошені інші європейські лідери, такі як премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.
Згодом Сікорський повідомив, що премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск приїде на зустріч у понеділок на запрошення Макрона .
- Під час Мюнхенської безпекової конференції спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив, що Європа не буде фізично сидіти за столом переговорів між РФ та Україною, але її інтереси будуть враховані.