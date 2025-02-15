Келлог хоче за 180 днів залучити всі сторони до переговорів про закінчення війни, США будуть посередником

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США будуть посередником у перемовинах України та Росії. Протягом 180 днів Штати збираються залучити всі сторони до мирного процесу.

Про це сказав спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог на Восьмому українському ланчі з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, філософія США — «не продовжувати цю війну до смерті останнього українця», а зупинити вбивства. Водночас він наголосив, що «мир має бути розумним, тобто суверенність залишиться».

Келлог підкреслив, що для довготривалого миру важливо спілкуватися з європейськими союзниками, «не можна виключати ні президента Зеленського, нікого».

«Основне питання: коли це закінчиться? Через рік, наприклад, на [наступній] Мюнхенській конференції у 2026 році? Ми кажемо, що ще рік це буде іти? Ні. Ми говоримо, що це має бути швидше. Я живу за часом Трампа. І якщо він просить зробити це сьогодні, то завтра він вже питає, чому це не було зроблено. Тому я публічно беру 180 днів, починаю зворотний відлік, щоб усі сторони були задіяні», — розповів спецпредставник.

Кіт Келлог нагадав, що наступного тижня відвідає Україну. Після цього адміністрація Трампа розгляне, як уявляють мир союзники та, зокрема, Україна.

«Нам треба переконатися, що безпека України — це досягнення правильних цілей, і це не буде Мінськ-2, це буде стабільний, довгостроковий мир. [...] Припинення вогню і довгостроковий мирний договір не означатиме успіху. Чи буде успіх, визначиться в той момент, коли станеться перше порушення припинення вогню, те, як всі сторони зреагують», — наголосив спецпредставник Трампа.

На уточнювальне питання щодо ролі Європи в перемовинах Келлог відповів, що фізично представники Європи не будуть за столом переговорів. Однак загалом їхні інтереси будуть враховуватися в обговореннях.