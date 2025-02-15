Зеленський: Українці «абсолютно не хочуть» виборів через загрозу з боку РФ

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Володимир Зеленський переконаний, що громадяни України не хочуть проводити президентські вибори, адже бояться ескалації російської агресії.

Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів на Мюнхенській конференції 15 лютого.

Український лідер заявив, що наразі він сфокусований на питанні виживання держави та докладає до цього максимум зусиль.

«Я роблю все, що можу, завжди так робив, починаючи з різних діалогів. Половину мого президентського терміну був COVID-19, половину — війна проти Путіна. Це дуже важливо», — каже Зеленський.

Він додав, що готовий говорити про вибори, однак українці «абсолютно не хочуть» їх через можливий ризик для безпеки України.

«Вони бояться. Ми втратимо правовий режим воєнного стану, якщо будуть вибори. Солдати повернуться додому, і Путін окупує всю нашу територію. Зараз ми маємо мобілізацію, ми є єдиним організмом, єдиною країною. І тому дуже важливо, щоб так було надалі», — сказав президент.

На думку українського лідера, питання [щодо виборів у країні] полягає не в ньому, а в потребі виживання та порятунку країни, незалежності й людей. Для цього, додав він, необхідна єдність серед громадян.

«А якщо комусь не подобається це, вони можуть обрати інше громадянство. Якщо вони хочуть. У них є власність за кордоном», — сказав Володимир Зеленський.