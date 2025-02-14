Саудівська Аравія погодилася прийняти зустріч Трампа і Путіна
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Getty Images
Саудівська Аравія погодилася провести саміт президента США Дональда Трампа і Володимира Путіна на своїй території.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.
Представники МЗС позитивно зреагували на телефонну розмову американського та російського лідерів, що відбулася 12 лютого.
«Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії й підтверджує свої постійні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру між Росією та Україною», — висловилися в міністерстві.
Там нагадали, що спадкоємний принц і премʼєр-міністр Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман у березні 2022 року висловив готовність допомогти в «політичному врегулюванні кризи».
- На початку лютого агентство Reuters писало, що Росія нібито розглядає Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати як можливі місця переговорів Трампа і Путіна. Дехто у РФ був проти через тісні військові та безпекові зв’язки арабських держав зі США.
- Саудівська Аравія та ОАЕ зберігають нейтралітет у війні в Україні. Вони не приєднуються до санкцій Заходу проти Москви, але підтримують відносини із Зеленським. Жодна з країн не підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.