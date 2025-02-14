Зеленський зустрівся з Венсом у Мюнхені. Ось про що вони говорили

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Президент Володимир Зеленський 14 лютого зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Вони говорили, зокрема, про завершення війни.

Про це пишуть «Суспільне» і «Радіо Свобода».

«Ми хочемо досягти тривалого миру, не такого, який призведе до конфлікту в Європі через кілька років. У нас був ряд хороших розмов про те, як цього досягти, і їх буде більше найближчими днями, тижнями та місяцями», — повідомив Венс після зустрічі.

У нього поцікавилися, які будуть подальші дії, якщо Україна буде неготова сідати за стіл переговорів з Росією. За словами Венса, із цього питання «вже є просування вперед».

«По-перше, є чудові учасники української делегації. Є наш неймовірний держсекретар Марко Рубіо, є генерал Келлог. Для нас важливо зібратися разом і почати розмовляти», — зазначив віцепрезидент.

Зеленський після зустрічі з Венсом заявив про готовність «якнайшвидше рухатися до реального й гарантованого миру».

«Наші команди продовжать роботу над документом [про рідкоземельні мінерали]. Ми розглянули багато ключових питань і з нетерпінням чекаємо на генерала Келлога в Україні для подальших нарад і глибшої оцінки ситуації на місцях», — зазначив він

Український президент також зазначив, що зустріч не остання і потрібно працювати над планом, як зупинити Путіна і закінчити війну.