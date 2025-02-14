Україна відновлює видачу паспортів чоловікам за кордоном

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Уряд України врегулював питання видачі паспортів чоловікам за кордоном.

Про це повідомили Державна міграційна служба України та очільник МВС Ігор Клименко.

Українські чоловіки віком 18—60 років, які подавали документи до 25 квітня 2024 року за кордоном, зможуть з наступного тижня отримати виготовлені паспорти.

«Відповідні повідомлення із зазначенням дати, часу та місця видачі надсилатимуть у порядку черговості подачі документів. Потрібен був час для унормування процесу відновлення видачі документів, щоб привести його у відповідність до чинного законодавства України», — пояснили в міграційній службі.

Разом з тим для українських чоловіків віком 18-60 років обов’язковою умовою оформлення і отримання паспортів за кордоном залишається наявність військово-облікових документів.

Що передувало

З 23 квітня для українців призовного віку, які перебувають за кордоном призупинили надання консульських послуг. Обмеження діяли до набрання чинності закону про мобілізацію (18 травня), після цього консульські послуги можна було отримати, оновивши дані в ТЦК.

Того ж дня ДП «Документ» повідомило, що призупиняє видачу готових документів за кордоном через «технічні причини». Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація. У травні видачу паспортів відновили в тестовому режимі.

Один із розробників закону про мобілізацію, депутат Федір Веніславський, пояснював «Бабелю», що норма про оновлення даних при наданні консульських послуг має на меті оцінити реальний мобілізаційний ресурс всередині країни. Тобто ТЦК знатиме, що ці люди за кордоном, їх не будуть шукати в Україні та витрачати на це відповідні ресурси. Депортувати з-за кордону нікого не будуть, бо таких механізмів просто не існує.