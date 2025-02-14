Британія ввела санкції проти заступника голови Міноборони Росії та структури «Росатому»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Марієнко Андрій / УНІАН
Велика Британія ввела нові санкції проти Росії. Під обмеження потрапили три фізичні та дві юридичні особи.
Про це повідомили в Офісі впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії.
До санкційного списку ввійшли заступник міністра оборони Росії Павло Фрадков, син ексгенпрокурора РФ Юрія Чайки та бізнесмен Артем Чайка, а також директор Федеральної служби з технічного та експортного контролю РФ Володимир Селін.
Санкції ввели й проти двох структур російського «Росатому» — заводу «Кіров-Енергомаш» у Санкт-Петербурзі та компанії «Росатом Адитивні технології».
Санкції ввели через те, що ці люди та підприємства підтримують російську агресію, працюють на її економіку та дестабілізують ситуацію в Україні.
- 16 грудня 2024 року Євросоюз ухвалив 15-й пакет санкцій у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Під санкціями опинилась військова частина, відповідальна за обстріл дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, топменеджери провідних компаній в енергетичному секторі РФ, люди, відповідальні за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій, а також два високопосадовці КНДР.