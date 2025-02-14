Директора онлайн-казино Pin-Up затримали — його підозрюють у відмиванні грошей РФ

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Синиця Олександр / УНІАН

Директора онлайн-казино Pin-Up затримали — його підозрюють у відмиванні російських грошей.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Під час слідства правоохоронці встановили, що реальними власниками Pin-Up є громадяни РФ. Затриманому оголосили підозру в пособництві Росії.

Правоохоронці підтвердили, що онлайн-казино має звʼязки з представниками РФ і підсанкційними в Україні субʼєктами. Також встановили фінансові потоки, які підтримували російський бюджет і збройну агресію проти України. Окрім того, після перевірок ДБР підтвердило, що використання послуг цього казино негативно впливає на боєздатність української армії.

Під час розслідування слідчі встановили, що повʼязані з казино люди ведуть бізнес на території окупованої частини Луганської області — так наповнюють російський бюджет. А людина, яка безпосередньо контролює діяльність Pin-Up, після початку повномасштабного вторгнення фінансувала російських ветеранів.

Саме ж онлайн-казино досі діє в Росії та на російських сайтах.

У межах цієї справи вже повідомили про підозру голові Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івану Рудому та іншому учаснику КРАІЛ за пособництво Росії. Також підозри повідомили номінальному власнику онлайн-казино Pin-Up.