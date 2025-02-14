У США не виключають членства України в НАТО і повернення на кордони до 2014 року

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Заступник представника президента США Дональда Трампа в Україні Джон Коул заявив, що Вашингтон не виключає потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів 1991 року. Це суперечить словам Трампа і міністра оборони США Піта Хегсета.

Про це він сказав у коментарі Reuters.

«Зараз це все ще на столі», — відповів Коул на запитання, чи розглядають США вступ України до НАТО.

І додав, що Україна може вийти на кордони, які були до початку війни у 2014 році, за допомогою переговорів. Така можливість досі існує.

Натомість міністр оборони Хегсет за день до цього заявив, що повернутися до кордонів, які були до 2014 року, нереально так само, як і вступити Україні в НАТО. Згодом Хегсет зазначив, що «все на столі» перед переговорами про війну в Україною і що саме Трамп вирішує, якими будуть поступки.

Після коментарів Джона Коула Дональд Трамп казав журналістам у Білому домі, що він не вірить, що Росія «дозволить» Україні вступити в НАТО, і звинуватив адміністрацію попереднього президента США Джо Байдена в порушенні цієї теми.

За його Джона Коула, Вашингтон поки що обговорює з європейцями та українцями те, як найкраще покласти край війні.

«Європейці хочуть, щоб ця війна припинилася. Вони більш ніж готові брати участь (у військовій підтримці Києва). Є сумніви... щодо того, чи збираються вони викластися на 100%, але все, що я чую, свідчить про те, що вони справді готові туди влізти», — наголосив посадовець.

Відповідаючи на запитання, чи США не занадто багато поступаються Путіну наперед, Коул відповів: «Деякі люди говорили не по черзі, але я не думаю, що ми чимось поступаємося».

«З Путіним і росіянами ви не знаєте, чи вони намагаються обіграти нас, чи вони щирі. А потім ви сідаєте за стіл і швидко дізнаєтесь», — резюмував він.

Що передувало

Дональд Трамп 12 лютого заявив, що поговорив телефоном із Путіним. Вони обговорили Україну та погодилися доручити своїм командам розпочати переговори. За словами американського президента, розмова з Путіним була «тривалою і дуже продуктивною».

«Ми домовилися тісно співпрацювати, включно з взаємними візитами до наших країн», — написав президент США.

Після дзвінка до Путіна Трамп поговорив телефоном з Володимиром Зеленським, якому передав суть розмови з російським лідером. Президент України розповів, що вони з американським лідером обговорили можливості досягнення миру, готовність їхніх команд працювати разом, технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Крім того, президенти згадали розмову Зеленського з очільником Мінфіну США, який привіз в Україну проєкт угоди про корисні копалини. Діалог стосувався й нових домовленостей про безпеку та економічну і ресурсну взаємодію.

Дональд Трамп додав, що розмова пройшла «дуже добре» і що Зеленський, «як і президент Путін, хоче досягти миру».