Віцепрезидент США: Вашингтон розглядає варіант відправки своїх військ в Україну. Умови

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон розглядає варіант відправки американських військових в Україну, якщо Путін не погодиться на довгостроковий мир.

Про це він розповів в інтервʼю The Wall Street Journal.

За його словами, США можуть вдарити по Москві економічними санкціями та, можливо, відправкою своїх військових. Останнє можуть втілити, якщо Росія «не зможе вести переговори сумлінно».

Ця позиція відрізняється від нещодавньої заяви міністра оборони США Піта Хегсета про те, що Сполучені Штати не вводитимуть своїх військових на територію України.

Джей Ді Венс наголосив, що ще надто рано говорити про те, яка частина території країни залишиться під окупацією Росії або які гарантії безпеки США та інші західні союзники пропонуватимуть Україні.

«Є скільки завгодно формулювань, конфігурацій, але ми дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність», — сказав він.

І додав, що Адміністрація президента США Дональда Трампа намагатиметься переконати Путіна, що Росія досягне більшого за столом переговорів, ніж на полі бою.

Також Венс запропонував перезавантажити відносини з Росією в разі успішної угоди про мир з Україною — мовляв, поточна ізоляція Москви від західних ринків зробила її молодшим партнером Пекіну, що нібито не в інтересах Путіна.

Дональд Трамп також заявляв, що Росії слід дозволити повернутися до клубу заможних країн «Великої сімки» і називав членство України в НАТО тим, «чого Росія не може дозволити».