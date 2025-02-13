Річні контракти для українців 18—24 років: Кабмін оприлюднив нові деталі

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Уряд України ухвалив постанову про контракти для людей 18—24 років, які не підлягають мобілізації. Зʼявилися подробиці експериментального проєкту.

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 153, опублікованій на урядовому порталі.

Відбором людей займаються рекрутингові центри й рекрутери безпосередніх бригад. Контракт укладатимуть на рік, вимога участі в бойових діях щонайменше 6 місяців — обовʼязкова. Добровольці зможуть проходити службу на таких посадах:

стрілець;

старший стрілець;

стрілець-снайпер;

стрілець-санітар;

помічник гранатометника;

гранатометник;

старший гранатометник;

розвідник;

старший розвідник.

Якщо стан здоровʼя військовослужбовця не дозволяє обіймати вищезазначені посади, його можуть призначити на інші.

Базовий військовий вишкіл (БЗВП) у таких контрактників триватиме від 45 діб, додатково від 14 діб виділяють на фахову підготовку та 14 діб курсу адаптації у військовій частині.

Доброволець отримуватиме 1 мільйон гривень трьома частинами: перша у розмірі 200 тисяч гривень після підписання контракту, друга у розмірі 300 тисяч гривень після проходження підготовки та залучення до бойових дій, третя у розмірі 500 тисяч гривень у день звільнення зі служби після завершення контракту.

У випадку систематичного невиконання умов контракту людина відшкодовує виплачену йому одноразову грошову допомогу в повному обсязі. Йдеться про два або більше разів притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності. Неотримана частина такої допомоги не виплачується.

Після завершення контракту військові 18-24 років отримають відстрочку від мобілізації на рік, право на виїзд за кордон та іпотеку під 0%.