Річні контракти для українців 18—24 років: Кабмін оприлюднив нові деталі
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Уряд України ухвалив постанову про контракти для людей 18—24 років, які не підлягають мобілізації. Зʼявилися подробиці експериментального проєкту.
Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів № 153, опублікованій на урядовому порталі.
Відбором людей займаються рекрутингові центри й рекрутери безпосередніх бригад. Контракт укладатимуть на рік, вимога участі в бойових діях щонайменше 6 місяців — обовʼязкова. Добровольці зможуть проходити службу на таких посадах:
- стрілець;
- старший стрілець;
- стрілець-снайпер;
- стрілець-санітар;
- помічник гранатометника;
- гранатометник;
- старший гранатометник;
- розвідник;
- старший розвідник.
Якщо стан здоровʼя військовослужбовця не дозволяє обіймати вищезазначені посади, його можуть призначити на інші.
Базовий військовий вишкіл (БЗВП) у таких контрактників триватиме від 45 діб, додатково від 14 діб виділяють на фахову підготовку та 14 діб курсу адаптації у військовій частині.
Доброволець отримуватиме 1 мільйон гривень трьома частинами: перша у розмірі 200 тисяч гривень після підписання контракту, друга у розмірі 300 тисяч гривень після проходження підготовки та залучення до бойових дій, третя у розмірі 500 тисяч гривень у день звільнення зі служби після завершення контракту.
У випадку систематичного невиконання умов контракту людина відшкодовує виплачену йому одноразову грошову допомогу в повному обсязі. Йдеться про два або більше разів притягнення до кримінальної, адміністративної або дисциплінарної відповідальності. Неотримана частина такої допомоги не виплачується.
Після завершення контракту військові 18-24 років отримають відстрочку від мобілізації на рік, право на виїзд за кордон та іпотеку під 0%.
- Міноборони також обіцяло молодим добровольцям безплатне навчання в університеті у межах державних квот, безплатний проїзд і комунальні пільги, медичне забезпечення, зокрема стоматологія та зубопротезування.
- Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв+» з найближчим оновленням.