Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ

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Колишній постійний представник України в ООН Сергій Кислиця отримав нову посаду — він став першим заступником міністра закордонних справ.

Відповідний указ від 12 лютого опублікований на сайті уряду.

Сергій Кислиця закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Міжнародне право». Знає три іноземні мови — англійську, іспанську та французьку.

Кислиця розпочав дипломатичну карʼєру в 1992 році. Обіймав посади в посольствах у різних країнах, Міністерстві закордонних справ і представництвах України в міжнародних організаціях.

З грудня 2019 року обіймав посаду постійного представника України при ООН. Його звільнили у грудні 2024 року