Керівника штабу Антитерористичного центру СБУ взяли під варту

Новини

«Суспільне»

Керівника штабу Антитерористичного центру Служби безпеки України Дмитра Козюру взяли під варту до 11 квітня 2025 року без права на заставу.

Про це повідомило «Суспільне» із зали суду.

Козюру підозрюють у роботі на російські спецслужби. Його затримали 12 лютого. За версією слідства, він він передавав російським спецслужбам інформацію, що містила держтаємницю і наслідки ракетних обстрілів.

Дмитро Козюра в залі суду. «Суспільне»

Обвинувачення запросило тримання під вартою без застави. Адвокат захисту просив про домашній арешт, бо Козюра співпрацює зі слідством і дав проти себе викривальні показання. Також, за словами адвоката, підозрюваний має призначене медикаментозне лікування і високий тиск.

За даними слідства, Козюру завербували у 2018 році у Відні. Деякий час підозрюваний був «сплячим агентом», а наприкінці грудня 2024 року ФСБ поновила з ним контакти. Деталі спецоперації з його затримання «Бабель» розповідав тут.

Козюру підозрюють у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.