Голова Пентагону: Перемовини Трампа з Путіним — це не зрада України
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Міністр оборони США Пітер Хегсет переконаний, що переговори президента Дональда Трампа з лідером РФ Володимиром Путіним не є «зрадою» України.
Про це він заявив перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, передає The Guardian.
У Хегсета спитали, чи не вважає він, що просування США якнайшвидшого встановлення миру в Україні таі переговори з Путіним можуть розцінити як зраду. Той відповів: «Це ваша мова, не моя. Звичайно, це не зрада».
Очільник Пентагону похвалив Трампа як «найкращого переговорника на планеті» за те, що він зібрав обидві сторони за стіл переговорів. Він вважає, що російська агресія проти України була «перезавантаженням НАТО» і моментом «усвідомлення того, що цей Альянс має бути міцним, сильним і справжнім».
«Саме тому президент Трамп закликав збільшити витрати на оборону в цілому для НАТО, щоб європейські країни визнали, що це невідкладна, реальна загроза для континенту. І ця агресія має стати тривожним дзвінком», — сказав він.
- 12 лютого Трамп зателефонував Путіну, а потім Зеленському. Після цього Трамп оголосив, що починає переговори про завершення російсько-української війни.
- Після того, спілкуючись із журналістами, Трамп припустив, що може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії. Коли саме — невідомо, але зустріч може пройти в «недалекому майбутньому». Трамп також дав зрозуміти, що в переговорах візьме участь наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман. Однак на неї, імовірно, не запросять Зеленського.