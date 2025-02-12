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Українці вибороли 16 медалей у зимових видах спорту на Іграх нескорених

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Українські ветерани та військові на Іграх нескорених — 2025 у Канаді вибороли 16 медалей у п’яти зимових видах спорту. Йдеться про 6 золотих і по пʼять срібних та бронзових медалей.

Про це повідомляють Міністерство молоді та спорту України та Invictus Games: Team Ukraine.

Українські спортсмени спробували свої сили в гірськолижному спорті, сноубордингу, біатлоні та скелетоні, лижних перегонах. Щодо останнього, то там всі три призових місця отримали українці: перше місце посів Володимир Марченко, друге — Ярослав Шаркий, а третє — Валерій Одайник.

Золото для України здобули:

Біатлон:

Лижні перегони:

Гірськолижний спорт:

Кожен учасник збірної взяв участь щонайменше в одному з пʼяти зимових видів спорту, хоча на початку січня більшість із них ще ніколи не стояла на лижах чи сноуборді, розповіла українська команда Ігор нескорених.