В Естонії провалили вотум недовіри премʼєру

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Естонський парламент провалив вотум недовіри премʼєр-міністру Крістену Міхалу. Його ініціювали опозиційні партії.

Про це передає естонське медіа ERR.

За вотум недовіри проголосували 28 депутатів, утрималися 66. Загалом на сесії Рійгікогу були присутні 94 депутати. Щоб висловити недовіру, треба зібрати щонайменше 51 голос.

Партії опозиції заявляли, що Міхал як очільник уряду втратив їхню довіру, але є і ширші проблеми.

«Критика вашої енергетичної та економічної політики відображає занепокоєння естонського суспільства, підприємців, бізнес-організацій і невдоволення експертів. Люди, які в іншому випадку не втручаються в політику, висловлюють свою критику все голосніше», — сказав один із представників опозиції Урмас Рейнсалу.

За його словами, енергетична політика Міхала не відповідає інтересам Естонії, бо він «хоче навʼязати суспільству субсидовані енергетичні рішення для цілого покоління, що тягне за собою високі ціни на електроенергію та ризики для безпеки постачання». Рейнсалу також розкритикував Міхала за підвищення податків і введення нових податків, призначення нового держсекретаря тощо.

Прем’єр-міністр Крістен Міхал заявив, що тривала економічна рецесія Естонії добігає кінця, а для зростання економіки необхідно виробляти чисту та дешевшу за викопну електроенергію.