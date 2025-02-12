Швейцарія доєдналася до 15-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Новини

Швейцарія доєдналася до 15-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії, який блок прийняв 16 грудня минулого року.

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

Ще 23 грудня 2024 року Швейцарія додала до санкційного списку 54 фізичні особи та 30 компаній, які пов’язані з Росією. А тепер Федеральна рада ухвалила рішення про подальші заходи, які набудуть чинності в країні 13 лютого 2025 року.

Один із нових кроків — у Швейцарії заборонять визнавати рішення російських судів у справах між російськими та швейцарськими компаніями. Це має захистити бізнес у Швейцарії від фінансових втрат.

Також внесли зміни до правил, щоб швейцарські компанії могли безперешкодно вийти з російського ринку.

Що передувало

16 грудня 2024 року Євросоюз ухвалив 15-й пакет санкцій у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

Під санкціями опинилась військова частина, відповідальна за обстріл дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, топменеджери провідних компаній в енергетичному секторі РФ, люди, відповідальні за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій, а також два високопосадовці КНДР.

У підсанкційний список також потрапили російські оборонні фірми та судноплавні компанії, які відповідальні за транспортування сирої нафти й нафтопродуктів морем, що забезпечують значні доходи російському уряду.

Також під санкціями опинилися 52 судна тіньового флоту, що походять з третіх країн. Загальна кількість підсанкційних суден сягнула 79.

До списку також потрапили хімічний завод, цивільна російська авіакомпанія, яка здійснює важливу логістичну підтримку російських військових.

Вперше повноцінні санкції наклали на китайських субʼєктів, які постачають компоненти безпілотників і мікроелектронні компоненти для підтримки російської агресивної війни проти України. Під санкції потрапили і компанії з Індії, Ірану, Сербії та Об’єднаних Арабських Еміратів, що брали участь в обході торговельних обмежень або закуповували чутливі товари для Росії, як-от БпЛА і ракети.