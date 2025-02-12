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Швейцарія затвердила програму підтримки України на три роки і виділила на неї $1,6 мільярда

Автор:
Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»

Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025—2028 роки і виділила на це $1,6 мільярда.

Про це йдеться на сайті відомства.

Це частина 12-річного процесу відновлення, реформ і сталого розвитку України за сприяння Швейцарії — загалом на це планують витратити 5 мільярдів франків (це приблизно $5,404 мільярда). Допомога включатиме гуманітарну підтримку, реформи, відновлення та зміцнення миру. Її надаватимуть у різний час та в різних регіонах.

Початкова програма до 2028 року має три головні напрями:

Швейцарія реалізовуватиме цю програму через співпрацю з українською владою, бізнесом та міжнародними організаціями. Частину коштів (приблизно $540,4 мільйона) використають у партнерстві зі швейцарськими компаніями.

Також планують змінити закони, щоб процес реконструкції відповідав міжнародним стандартам. Для цього 29 січня швейцарський уряд погодився вести переговори про тимчасову угоду з Україною, яку наразі обговорюють в парламентських комітетах із зовнішньої політики.