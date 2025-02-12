Швейцарія затвердила програму підтримки України на три роки і виділила на неї $1,6 мільярда
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- Ірина Перепечко
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Getty Images / «Бабель»
Федеральна рада Швейцарії затвердила програму підтримки України на 2025—2028 роки і виділила на це $1,6 мільярда.
Про це йдеться на сайті відомства.
Це частина 12-річного процесу відновлення, реформ і сталого розвитку України за сприяння Швейцарії — загалом на це планують витратити 5 мільярдів франків (це приблизно $5,404 мільярда). Допомога включатиме гуманітарну підтримку, реформи, відновлення та зміцнення миру. Її надаватимуть у різний час та в різних регіонах.
Початкова програма до 2028 року має три головні напрями:
- Економічне відновлення. Йдеться про допомогу малому та середньому бізнесу, відбудову міської інфраструктури та зруйнованих війною об’єктів, особливо у прифронтових регіонах.
- Державні послуги. Тут Швейцарія хоче допомогти Україні покращити медичну, освітню та соціальну системи, розвинути енергопостачання, водопостачання та транспорт. Основна мета цього напряму — підтримати українську владу у наданні якісних державних послуг, «вільних від дискримінації та корупції».
- Захист цивільних та мир. Швейцарія підтримуватиме гуманітарне розмінування, пошук зниклих безвісти громадян та документування воєнних злочинів.
Швейцарія реалізовуватиме цю програму через співпрацю з українською владою, бізнесом та міжнародними організаціями. Частину коштів (приблизно $540,4 мільйона) використають у партнерстві зі швейцарськими компаніями.
Також планують змінити закони, щоб процес реконструкції відповідав міжнародним стандартам. Для цього 29 січня швейцарський уряд погодився вести переговори про тимчасову угоду з Україною, яку наразі обговорюють в парламентських комітетах із зовнішньої політики.
- Від початку повномасштабної війни Швейцарія підтримує Україну в чотирьох напрямах: гуманітарна допомога, реформи, дипломатія та відновлення.