Викриття агента Росії в лавах СБУ: правоохоронці розкрили деталі спецоперації

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Служба безпеки України оприлюднила подробиці спецоперації з викриття топового агента ФСБ у своїх лавах. Перед затриманням його використали для дезінформації ворога.

Про це повідомляє СБУ.

Фігурантом виявився керівник Штабу Антитерористичного центру, полковник Дмитро Козюра — він організував агентурну мережу. Операція з цього затримання отримала назву «Щур».

«Зрадник тривалий час був у розробці співробітників внутрішньої безпеки СБУ. Ми фактично оточили його з усіх боків, цілодобово контролювали кожен крок — контакти, спілкування, листування, буквально «жили» в його телефоні, він постійно перебував під аудіо- і відеоспостереженням. Нейтралізація такого зрадника — історична спецоперація, зважаючи на рівень агента, його професійну підготовку і масштаб шкоди, якої він потенційно міг би завдати держбезпеці під час війни», — каже голова СБУ Василь Малюк.

Він підкреслив, що правоохоронці використали кремлівського агента в контррозвідувальній грі: передавали ворогу велику кількість дезінформації. Крім того, фігуранту обмежили доступ до чутливих даних.

У матеріалах кримінального провадження задокументували 14 масштабних епізодів злочинів зрадника. Лише частину з них можна оприлюднити, зважаючи на обмеження законодавства та ймовірність отримання інформації ворогом, додали у спецслужбі.

ФСБ доручала агентам збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи на рівні обізнаності України про дислокацію та переміщення сил ЗС РФ. Росію цікавила таємна і службова інформація про озброєння українських військових, стан обʼєктів критичної інфраструктури, наслідки ракетних обстрілів, дані про вище військово-політичне керівництво держави, роботу держреєстрів після кібератаки у грудні 2024 року тощо.

Батько і матір зрадника виправдовують російську агресію, вихваляють Путіна та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на ФСБ. Їм планують оголосити про підозру за ст. 436-2 ККУ.

Затриманий посадовець працював на Москву не лише з ідейних, але і з фінансових мотивів. За даними слідства, його завербували у 2018 році у Відні. Деякий час фігурант був «законсервований» російськими кураторами та не діяв активно. Наприкінці грудня минулого року ФСБ поновила з ним контакти.

Співробітники СБУ виявили прихований канал звʼязку шпигуна зі спецслужбою ворога — канал організував українець, який втік до Росії. Ще під час Революції гідності він входив до так званого штабу Андрія Клюєва, був помічником нардепа від нині забороненої Партії регіонів та організовував «Антимайдан».

Також він особисто перевозив з Москви готівку, яку роздавали учасникам проплачених мітингів. Цьому фігуранту планують повідомити про підозру в держзраді — як у співучасті з ворожим агентом, так і за окремими епізодами. Куратора з ФСБ теж ідентифікували — його звуть Юрій Шаталов.

Затриманий посадовець СБУ звʼязувався з російським керівництвом з конспіративної квартири в Києві. Для передачі даних, зокрема держтаємниці, він отримав спеціальний мобільний телефон, WiFi-роутер і сім-картку.

Зраднику оголосили про підозру за ст. 111 ККУ. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.