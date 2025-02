Виступ Кендріка Ламара на Супербоулі став найпопулярнішим в історії — він побив рекорд Майкла Джексона

Новини

Getty Images

Виступ американського репера Кендріка Ламара в перерві цьогорічного Супербоула став найпопулярнішим в історії шоу. Його подивилися 133,5 мільйона людей — репер побив 32-річний рекорд Майкла Джексона.

Про це пише Billboard.

Супербоул — це фінальна гра сезону у професійному американському футболі та найпопулярніша телевізійна подія року у Штатах. Компанії витрачають мільйони доларів на рекламу під час матчу, а політики прагнуть у цей час просунути свої кампанії. У перерві шоу виступають зірки — цьогоріч хедлайнером був Ламар.

Виступ Ламара переглянули 133,5 мільйона людей — більше, ніж фінальний матч, який зібрав 126 мільйонів.

Репер в оточенні американської символіки виконав свої хіти, зокрема “Humble”, “Squabble Up” і “Not Like Us”, яка завоювала пʼять нагород на «Греммі-2025».

Пісня “Not Like Us” відома як один із дис-треків Ламара проти репера Дрейка. Через цю пісню Дрейк подав до суду на Ламара, стверджуючи, що пісня містить наклеп.

У соцмережах виступ Ламара називають «нищівним ударом» по Дрейку, а його самого — «найпрофесійнішим хейтером». Наприкінці виступу весь стадіон хором проспівав слово minor, яке в контексті пісні означає звинувачення Дрейка в сексуальних звʼязках з неповнолітніми.

Поява аспортсменки Серени Вільямс на виступі теж відбулася не просто так, тенісистка — колишня Дрейка.

Кількість прослуховувань пісні “Not Like Us”на платформі Spotify протягом трьох годин після виступу на Супербоулі зросла на 430%, пише The Independent. Прослуховування дев’яти інших треків Ламара, які він виконав під час фіналу Супербоула, також зросли: “Humble” — на 300%, “Man at the Garden” — на 260%, “All the Stars” — на 290%.

На цьогорічному Супербоулі команда «Філадельфія Іглс» обіграла «Канзас-Сіті Чифс» з рахунком 40:22.

Чому Кендрік Ламар і Дрейк сваряться

Американські репери Кендрік Ламар і Дрейк не завжди ненавиділи один одного. На початку 2010-х років вони виступали та записувалися разом. Та з часом їхні стосунки погіршилися. Багато років конфлікт обмежувався рідкісними уколами в треках на адресу одне одного.

У жовтні 2023 року Дрейк і репер Джей Коул випустили трек “First Person Shooter”. У ньому вони заявили, що разом з Ламаром складають «велику трійку» реперів. За кілька місяців, у березні 2024-го, Ламар у пісні “Like That” заявив, що він не входить до жодної трійки — він такий один. Після цього репери почали записувати диси один на одного.

Уже 3 травня 2024 року Дрейк він виклав дис “Family Matters”. За словами Дрейка, Ламар бив свою наречену Вітні, а батько одного з дітей Ламара — друг Кендріка, менеджер і продюсер Дейв Фрі. Ламар відповів моментально — вже за годину він виклав дис “meet the grahams”, де заявив, що Дрейк займається секс-трафікінгом і сексом з підлітками, а також приховує, що у нього, крім сина, є ще й дочка.

Наступного дня, 4 травня, Ламар опублікував ще один дис “Not Like Us”, у якому знову звинуватив Дрейка в педофілії. Ще він сказав, що Дрейк паразитує на інших музикантах, а також що записав на нього ще десять таких дисів. Однак після виступу Ламара на Супербоулі в соцмережах вважають, що він переміг у цій «війні реперів».