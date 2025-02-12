Командир «Ахмату» визнав, що російські війська могли обстріляти інтернат у Суджі

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Командир чеченського підрозділу Росгвардії «Ахмат» Апті Алаудінов випадково проговорився, що російські війська могли обстріляти інтернат у Суджі Курської області.

Відповідне відео опублікував речник тимчасової військової комендатури на території Росії Олексій Дмитрашківський.

Перша телефонна розмова Дмитрашківського з Алаудіновим відбувся ще 29 листопада 2024 року. Тоді Дмитрашківський обговорював з ним евакуацію 200 місцевих мешканців Курщини.

Речник української комендатури пропонував вивезти їх через територію України, а потім на кордон з Білоруссю. Такий шлях обрали тому, що передати людей через лінію фронту без участі Міжнародного комітету Червоного Хреста було б порушенням гуманітарного права.

Алаудінов відповів, що обговорить питання евакуації з російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою. Він запевнив, що російська сторона знає, що в інтернаті в Суджі розмістили мешканців Курщини та що по ньому не планують бити.

Під час іншої розмови 31 січня Алаудінов також казав, що може проконтролювати, щоб інтернат не бомбили.

«Я можу проконтролювати, щоб там не бомбили. Можу попросити, щоб зупинили напрямок. Я можу дати команду, сказати, щоб ніхто нічого не робив», — заявив він.

У відповідь Дмитрашківський зазначив, що по інтернату вже два дні бʼють росіяни.

«Я не луплю по інтернату. У мене немає таких можливостей з тієї позиції, де я перебуваю, лупити по Суджі, по інтернату. Це з іншого боку підрозділи, які йдуть, вони, можливо, луплять. Але я ж з ними всіма не на звʼязку. Ти маєш розуміти, що я не міністр оборони, не командувач округу. У мене є своя ділянка, за яку я відповідаю», — відповів росіянин.

Речник української комендатури каже, що саме цими словами Алаудінов і визнав, що інші російські підрозділи могли завдати удару по інтернату.