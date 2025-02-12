Вийшла оновлена версія застосунку «Резерв+». Що змінилось

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У середу, 12 лютого, вийшла оновлена версія застосунку «Резерв+». Оновлення вже доступно для iOS та Android.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Тепер тут є можливість подати заявку на укладення добровільного однорічного контракту в рамках проєкту Міноборони «Контракт 18—24» в один клік.

Користувачі зможуть знайти вакансії, ознайомитись з умовами служби та переліком бригад для підписання «Контракту 18—24».

Що відомо про спецконтракт в ЗСУ

«Контракт 18-—24» — це добровільна можливість для громадян віком 18—24 років приєднатися до лав Збройних cил України з розширеним фінансовим і соціальним пакетом.

За контракт можна буде отримати мільйон гривень — 200 тисяч одразу після підписання, а решту виплатять двома платежами під час служби. У Міноборони наголосили, що таких добровольців гарантовано демобілізовуватимуть після року служби.

Добровольцям гарантуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Також будуть доплати за бойові завдання. Загалом за рік можна буде заробити до 2 мільйонів гривень.

Частину, спеціальність і місце проходження ВЛК можна обирати самостійно. А після завершення контракту людина не підпадатиме під мобілізацію протягом 12 місяців і зможе виїжджати за кордон.

Добровольцям надаватимуть компенсацію оренди житла на час служби, а після її завершення — можливість отримати іпотеку під 0% у межах програми «єОселя».

Їм також будуть доступні безкоштовне навчання в університеті в межах державних квот, безкоштовний проїзд і комунальні пільги, медичне забезпечення, зокрема стоматологія та зубопротезування.