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Із 90 прикордонних населених пунктів на Сумщині евакуювали всіх дітей. Разом із тим у регіоні збільшилася кількість атак РФ.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх.

«Для нас це була серйозна задача, врятувати життя дітей з прикордоння. На сьогодні 777 дітей в рамках обовʼязкової евакуації вивезені з найбільш небезпечних територій нашої області», — сказав він.

Обовʼязкову евакуацію сімей з дітьми в регіоні оголосили 1 жовтня 2024 року. Людей із прикордоння продовжують евакуювати. В області створили транзитні центри, де евакуйовані отримують фінансову і гуманітарну допомогу.

Також створили базу із 200 будинків у тилових громадах Сумщини, куди люди можуть виїхати. А у центральних та західних регіонах України є понад 3 тисячі місць для жителів з небезпечних територій Сумщини.

«Проте я завжди зазначаю, що більшість людей залишається в кордонах Сумської області і ми надаємо їм тут теж допомогу. І це важливе питання, в тому числі і міжнародні організації нам допомагають — будують житло для переселенців, і найближчим часом ми ще відкриємо близько 100 таких домівок», — розповів очільник Сумської ОВА.

За його словами, з початку цього року кількість російських обстрілів збільшилася на тисячу, як порівняти з минулорічними січнем і лютим. РФ почала застосовувати більше потужної зброї, такої як ракети, FPV-дрони, КАБи. А кількість артилерійських обстрілів зменшилася.

Атак безпілотниками типу Shahed стало в 5—6 разів більше. За півтора місяця поточного року РФ почала більше атакувати обʼєкти енергетичної та газової інфраструктури, наголосив Артюх. Удвічі збільшилася кількість зруйнованих будівель та багатоповерхівок.

Найбільше від атак РФ страждають населені пункти Великописарівської, Юнаківської та Середино-Будської громад. Тобто ворог уздовж усього кордону Сумської області атакує регіон.