Politico: Китай розширює вплив у світі через призупинення роботи USAID

Новини

Reuters

Китай хоче оперативно заповнити прогалини у фінансуванні, які виникли через призупинення роботи Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Це може розширити вплив КНР у всьому світі.

Про це пише Politico.

Так, за даними Annapurna Express, китайські посадовці вже звернулися до уряду Непалу, аби замінити USAID власним фінансуванням. Влада Островів Кука — стратегічно важливого архіпелагу в Тихому океані — теж чекає, що призупинення роботи USAID у регіоні створить вікно можливостей для Китаю. А недержавні організації, що діють у Колумбії, кажуть, що китайський уряд зацікавлений заповнити прогалину у фінансуванні.

Аналітики застерігають, що розформування USAID може мати довгострокові наслідки для глобальної конкуренції США з Китаєм, зазначає Politico.

«Китай уже звʼязується з партнерами. Вони заповнять порожнини в місцях на кшталт Камбоджі й Непалу — і це лише місця, про які ми знаємо», —каже Франциско Бенкосме, очільник відділу політики USAID щодо Китаю за каденції адміністрації президента США Джо Байдена.

Республіканець Майкл Соболік, дослідник Китаю в Гудзонському інституті й колишній помічник сенатора Теда Круза, заявляє, що USAID було альтернативною для країн, що розвиваються і шукають інвесторів для розвитку інфраструктури. Тепер же цю нішу може зайняти Китай. Також Агентство фінансувало незалежні медіа в Африці та Південно-Східній Азії, де зростає вплив контрольованих китайським урядом видань.

«Авжеж, USAID займалося певними дуже сумнівними речами, які варто переглянути. Але не треба виплескувати з ночов воду разом із немовлям. Пекін сподівається, що ми саме це й зробимо», — каже Соболік.

Згідно з документом, який отримало Politico, демократи з Комітету зі справ Китаю при Палаті представників США розробили нову стратегію, аби донести до адміністрації президента Дональда Трампа, що розформування USAID стане перемогою Пекіну. Вони переконані, що в той час, як Китай постійно інвестує за кордон і розробляє нові логістичні маршрути, США мають розбудовувати роботу USAID, а не гальмувати її. Утім, республіканська частина комітету не стає на захист USAID і підтримує позицію американської влади.