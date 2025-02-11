Рада підтримала купівлю російських реакторів у Болгарії для будівництва Хмельницької АЕС

Новини

Верховна Рада у другому читанні та в цілому схвалила законопроєкт № 11392. Правка, що міститься в ньому, дозволяє купити російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Рішення підтримав 261 нардеп, зокрема із фракцій «Слуга народу» і «Батьківщина», і з груп «Платформа за життя та мир», «За майбутнє», «Довіра» і «Відновлення України». Железняк зазначає, що на втілення проєкту піде мільярд доларів.

Через спротив у парламенті ухвалення законопроєкту відбувалося незвичним чином — через правку до неповʼязаного законопроєкту № 11392, який проголосували раніше в першому читанні. Під час розгляду законопроєкту до другого, фінального читання його текст повністю стерли та замінили іншим, стверджує нардеп Володимир Вʼятрович.

Частина депутатів та експертів у сфері енергетики протестують проти добудови ХАЕС і нібито даремного витрачання коштів. Вони кажуть про корупційні ризики, повʼязані з будівництвом. А також вказують на недоцільність втілювати проєкт, у межах якого встановлять реактори російського виробництва, які Болгарія раніше отримала від Росії. Хоч формально обладнання має болгарську реєстрацію, ризик залежності від російських технологій для технічного обслуговування залишається значним, кажуть експерти.

Народний депутат від «Слуги народу» Андрій Жупанин наполягає, що «попри справедливу критику» завдяки сьогоднішньому рішенню Україна зможе укласти угоду про купівлю реакторів до того, як спливе термін дозволу на продаж. А уряд підготує новий законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, до якого надасть оновлене обґрунтування та інформацію про джерела фінансування.

Прихильники добудови ХАЕС наголошують, що будівельний майданчик станції спроєктований саме під такий тип реакторів, які Україна хоче купити у Болгарії, тому пошук і встановлення інших потребуватимуть значно більше часу і коштів. Експерти також кажуть, що реактори ВВЕР-1000 є основними на українських атомних станціях, тож вони вже випробувані на предмет безпеки. Можлива болгарсько-українська угода є унікальною, оскільки лише Болгарія має два непотрібні їй російські реактори, а Україна є єдиною країною, яка може від них отримати вигоду.

Президент України Володимир Зеленський публічно підтримав добудову енергоблоків на Хмельницькій АЕС і попросив Верховну Раду проголосувати за необхідні законопроєкти.