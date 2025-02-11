Мільйон на рік і пільги. Зеленський поділився деталями контракту із ЗСУ для молоді

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Президент Володимир Зеленський розповів деталі військових контрактів для молоді віком від 18 до 24 років. Вони передбачатимуть можливість заробити мільйон гривень за рік, здобути безкоштовну вищу освіту й отримати пільговий кредит на житло.

Про це він заявив на спільній з президенткою Європейського Інвестиційного Банку Надією Кальвіно зустрічі з представниками медіа.

За словами Зеленського, спеціальну контрактну пропозицію для служби у Збройних силах України представлять на днях. Контракт називають експериментальним і розробленим з авторитетними військовими.

«Молоді люди після року на війні зможуть без будь-яких іспитів обрати вищий навчальний заклад і навчатися безкоштовно, держава все буде оплачувати. Також я б звернув увагу на спецумови щодо іпотеки — 0%: всі відсотки буде покривати держава», — додав Зеленський.

Ще раніше він говорив, що контракти триватимуть лише рік, і наголошував, що це не мобілізація молоді.

Що передувало

У США неодноразово висловлювались щодо необхідності знизити мобілізаційний вік в Україні. Наприклад, колишній радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вважав, що не існує жодної зброї, яка могла б змінити хід війни. Натомість Україні треба «збільшити кількість військ на передовій», щоб укріпити позиції.

Про те, що Україна має ухвалити «важкі рішення» стосовно подальшої мобілізації, казав і колишній державний секретар США Ентоні Блінкен.

Аналогічну думку висловлювали також представники адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, його радник з нацбезпеки Майк Волц казав, що адміністрація Трампа хотітиме побачити «справжню стабілізацію фронту» і тому проситиме знизити призовний вік з 25 до 18 років.

В Офісі президента України відповідали, що в таких закликах «немає сенсу» в момент, коли анонсована раніше допомога не надходить вчасно. Президент Володимир Зеленський на презентації внутрішнього Плану стійкості підкреслив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не буде.