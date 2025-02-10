Bloomberg: ЄС перегляне програми із зовнішньої допомоги

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Європейський Союз перегляне свою багатомільярдну зовнішню допомогу — так хочуть, щоб розподіл коштів більше відповідав зовнішньополітичним інтересам блоку в «умовах складної міжнародної ситуації».

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт відповідного документа.

Видання зазначає, що це відбувається тоді, коли кількість пріоритетів, включаючи оборону через війну в Україні, збільшується, а новий президент США Дональд Трамп вороже налаштований.

Єврокомісія хоче надавати іноземну допомогу на більш вигідних умовах, оновивши її та зробити допомогу більш корисною для партнерів. Ідеї про вдосконалення свого наступного семирічного бюджету з 2028 по 2034 рік окреслять найближчими тижнями.

У блоці хочуть реструктурувати зовнішню допомогу, щоб забезпечити свої стратегічні інтереси, зокрема йдеться про зміцнення альянсів з країнами-однодумцями, доступ до сировинних ресурсів та стримування напливу мігрантів.

У документі, з яким ознайомилося Bloomberg, зазначають, що загальний бюджет блоку, який сягає близько 1% ВВП ЄС, перенавантажений через широкий спектр витрат — від зеленого переходу до оборони.