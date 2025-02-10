Вибух біля ТЦК у Павлограді. Підозрюваних відправили під варту

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Суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у підриві вибухівки біля ТЦК у Павлограді 2 лютого. Їх триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави.

Про це повідомила Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Слідчі зʼясували, що фігуранти підірвали вибухівку, начинену цвяхами та гайками, біля будівлі ТЦК у Павлограді. Постраждав 24-річний військовослужбовець. Служба безпеки України називає їх російськими агентами й повідомила їм про підозру в теракті, за що загрожує до 12 років вʼязниці.

Підозрюваних затримали у Дніпрі та Одеській області. Їм від 21 до 22 років. Третій фігурант був їхнім куратором і мешканцем Павлограда. Він зробив вибухівку і заховав її у схроні поблизу свого дому, а інші двоє забрали її, щоб закласти біля ТЦК. Навпроти вони встановили приховану камеру відеоспостереження, щоб та зафіксувала наслідки теракту. Представники російських спецслужб дистанційно активували вибухівку через виклик на мобільний телефон.