Вибух біля ТЦК у Павлограді. Підозрюваних відправили під варту
- Автор:
- Ліза Бровко
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Суд обрав запобіжні заходи трьом підозрюваним у підриві вибухівки біля ТЦК у Павлограді 2 лютого. Їх триматимуть під вартою без альтернативи внесення застави.
Про це повідомила Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.
Слідчі зʼясували, що фігуранти підірвали вибухівку, начинену цвяхами та гайками, біля будівлі ТЦК у Павлограді. Постраждав 24-річний військовослужбовець. Служба безпеки України називає їх російськими агентами й повідомила їм про підозру в теракті, за що загрожує до 12 років вʼязниці.
Підозрюваних затримали у Дніпрі та Одеській області. Їм від 21 до 22 років. Третій фігурант був їхнім куратором і мешканцем Павлограда. Він зробив вибухівку і заховав її у схроні поблизу свого дому, а інші двоє забрали її, щоб закласти біля ТЦК. Навпроти вони встановили приховану камеру відеоспостереження, щоб та зафіксувала наслідки теракту. Представники російських спецслужб дистанційно активували вибухівку через виклик на мобільний телефон.
- Ввечері 1 лютого вибух пролунав у Рівненському ТЦК. Тоді одна людина загинула на місці, ще шестеро постраждали.
- Вранці 1 лютого на Полтавщині затримали чоловіка, який вбив військового ТЦК з мисливської зброї. У нього знайшли зброю, яку він забрав у вбитого. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
- 5 лютого стався вибух біля будівлі ТЦК та СП у Камʼянці-Подільському. Тоді загинула одна людина — та, яка й принесла вибухівку.