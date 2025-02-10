Смерть дитини через видалення зубів у Львові: Анестезіолог отримала підозру

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У Львові лікарці-анестезіологу повідомили про підозру через смерть пʼятирічного хлопчика після видалення молочних зубів.

Про це пише Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у грудні 2023 року під час лікування зубів у приватній клініці Львова п’ятирічний хлопчик впав у кому і через місяць помер, не приходячи до тями.

Слідчі зʼясували, що лікарка, яка проводила анестезію, не мала для цього належної спеціалізованої освіти — вона не кваліфікована, щоб проводити анестезію дітям, тому й обрала помилкову тактику процедури.

Однак у серпні 2023 року ця лікарка з дипломом, що дозволяє їй надавати анестезіологічні послуги дорослим, отримала підроблений сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю «дитяча анестезіологія» і посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому за напрямком «дитяча анестезіологія».

Слідчі дії тривають. Зараз вирішують, який запобіжний захід обрати підозрюваній.

Що сталося

Батько дитини розповів, що 8 грудня 2023 року мама відвела сина до клініки Ori-Dent, аби видалити йому два молочних зуби — стоматолог запропонував провести процедуру під загальною анастезією.

Директор медзакладу пояснив матері, що під час операції в дитини зупинилося серце, яке, за його словами, лікарям вдалося запустити. Хлопчика перевели до реанімаційного відділення, де лікарі констатували смерть мозку. Життєдіяльність дитини підтримували лише препарати.