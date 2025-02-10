Заволодіння землею в центрі Києва. Організатор схеми Комарницький намагається втекти з України

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Організатор схеми з заволодіння столичною землею, ексдепутат Київської міськради Денис Комарницький намагається покинути територію України.

Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

«Вживаємо заходів щодо розшуку особи... Намагається покинути територію України», — сказав він.

Директор НАБУ висловив сподівання, що «правоохоронна система спрацює на те, щоб ця людина не покинула території України».

Відповідаючи на запитання, чи йдеться про організатора схеми ексдепутата Київської міської ради Дениса Комарницького, Кривонос сказав: «За нашою інформацією, так. Він тут і намагається залишити територію України».

Що передувало

Правоохоронці 6 лютого викрили злочинну організацію на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Слідство не називало його імені, але низка медіа стверджували, що мова про Дениса Комарницького — лідера фракції «Блоку Леоніда Черновецького» у Київраді 2008—2010 років.

Серед інших підозрюваних:

заступник голови Київської міської державної адміністрації;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування і земельних відносин;

чинні депутати КМР;

перший заступник і заступник директора комунальних підприємств;

четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.

Фігурантів справи підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки нібито на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023—2024 років фігуранти незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.