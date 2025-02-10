У ЗСУ оновили програму базової військової підготовки

Новини

У Збройних силах України оновили програму базової загальновійськової підготовки. Серед нововведень — «нульовий день» для адаптації цивільних і акцент на психологічну стійкість.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Тривалість навчання залишається без змін — 1,5 місяця. З них 41 доба — для занять, шість — для відпочинку, а один день на адміністративні питання. Загальний обсяг підготовки — 372 навчальні години.

Оновлена програма БЗВП запрацює з 10 лютого 2025 року. Серед ключових нововведень:

«нульовий день» / день «перезавантаження» — це адаптація цивільного до військового середовища;

нарощений зміст психологічної підготовки;

вивчення програмного забезпечення «Кропива» ;

; розширений курс з домедичної допомоги;

«маршова» підготовка (фізичні тренування) для формування витривалості військовослужбовців.

Програма включає удосконалені стрілецькі вправи з індивідуальної зброї на короткі дистанції (бій в безпосередньому контакті з противником до 100 м) та на швидкість, на це виділять додаткові боєприпаси.

«Нова програма БЗВП — це результат ретельного аналізу бойового досвіду наших підрозділів. Ми оптимізували навчальний процес, прибравши застарілі елементи та зосередившись на практичних навичках, психологічній стійкості та інших критично необхідних функцій на сучасному полі бою», — зазначив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

За результатами успішного навчання військовослужбовці отримують сертифікат і класну кваліфікацію за ВОС-100 «Стрілець».

Наступний етап підготовки — фахові курси відповідно до визначених посад у бойових підрозділах. Там військові поглиблюють знання та навички за конкретною військово-обліковою спеціальністю.