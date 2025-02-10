Трамп введе 25% мита на імпортні сталь і алюміній

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Президент США Дональд Трамп пообіцяв ввести 25% мита на всю сталь і алюміній, які інші країни постачають до Сполучених Штатів.

Про це Трамп заявив на борту президентського літака, коли 9 лютого летів на Супербоул у Новому Орлеані.

Найбільші постачальники сталі до США — Канада, Бразилія, Мексика, Південна Корея і Вʼєтнам. А найбільший постачальник первинного алюмінію — Канада, на частку якої в січні-листопаді 2024 року припало 79% від загального обсягу імпорту. Водночас Мексика — найбільший постачальник алюмінієвого брухту й алюмінієвих сплавів.

Під час першого президентського терміну Трамп ввів мита 25% на сталь і 10% на алюміній, але потім надав квоти на безмитну торгівлю деяким ключовим торговельним партнерам США, зокрема Канаді, Мексиці та Бразилії. Згодом президент США Джо Байден поширив ці квоти на Велику Британію, Японію та Європейський Союз.

Трамп також повідомив, що 11 або 12 лютого оголосить про відповідні мита проти країн, які обкладають митами імпорт американських товарів. За словами президента США, ці заходи майже відразу набудуть чинності.