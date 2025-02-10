ППО збила 61 з 83 дронів, запущених вночі по Україні
- Автор:
- Оля Березюк
- Дата:
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У ніч на 10 лютого росіяни атакували Україну 83 дронами Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 61 БпЛА в Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.
Ще 22 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина, Полтавщина та Кіровоградщина.