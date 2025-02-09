The Times зʼясувала, як ексголова Кримського управління СБУ Кулініч проник у команду Зеленського

Новини

Максим Каменєв / Ґрати

Колишній очільник ГУ Служби безпеки в Криму Олег Кулініч став одним із найважливіших агентів ФСБ Росії з доступом до секретної інформації і можливості підривати обороноздатність України перед вторгненням. Він разом з іншими російськими агентами проник до команди президента Володимира Зеленського у 2019 році.

Британська газета The Sunday Times опублікувала нові деталі справи Кулініча, якого зараз підозрюють у державній зраді. Розслідування газети ґрунтується на витоках документів, свідченнях колишніх українських посадовців, звітів про лобіювання, поданих до Міністерства юстиції США.

Діяльність Олега Кулініча курували з «політичного офісу» в Москві, одним з творців якого є Володимир Сівкович — колишній заступник голови РНБО України, який у 2014 році втік до Росії після звинувачень у причетності до розстрілів протестувальників на Майдані.

Згодом Володимир Сівкович встановив контакт з американським адвокатом Маркусом Коеном і пізніше познайомив його з Олегом Кулінічем.

Під час передвиборчої кампанії Зеленського адвокат Коен їздив по Києву і пропонував безкоштовну експертизу лобіювання, а також представив Кулініча передвиборчій команді Зеленського як політичного експерта, який працюватиме над кампанією pro bono. І Коен, і Кулініч опинилися в штабі, працюючи над тим, щоб Зеленський був обраний і зв’язаний із Вашингтоном.

Маркус Коен найняв лобістів і консультантів з безпеки від імені кампанії. Підрядникам фактично платив Володимир Сівкович з Москві через підставні компанії. Серед документів, з якими ознайомилася The Sunday Times, є контракт на суму $185 250 з лондонською фірмою Global Analytica, укладений у березні 2019 року. Фірма нібито займалася «особистою безпекою» Зеленського, зокрема «кібербезпекою» — вона надала «захищені» телефони для Зеленського і його команди.

Після перемоги на виборах Володимир Зеленський призначив керівника своєї кампанії Івана Баканова очільником СБУ. У лобістському документі, поданому до Міністерства юстиції США, Коен заявив, що працював над кампанією Зеленського, а тепер працює на Баканова та Офіс президента. Також він стверджував, що заплатив $70 тисяч вашингтонській лобістській компанії, щоб забезпечити знайомство з членами адміністрації Трампа. Над операцією впливу з ним працював Кулініч. Зеленський був задоволений їхньою роботою щодо налагодження звʼязків зі США.

За рік Олега Кулініча призначили очільником управління СБУ в Криму, де він мав стежити за будь-якими ознаками того, що Росія готується до наступу. Натомість, за даними прокурорів, він намагався підірвати обороноздатність України, заохочуючи корупцію і знищуючи роботу контррозвідки. Зокрема, у 2021 року він ініціював масштабні антитерористичні навчання в Херсонській області, на яких виявив слабкі місця в обороні України. За Кулінічем почали стежити, коли помітили, що він їздив за кордон одночасно із Сівковичем.

Олег Кулініч знав про план вторгнення з Криму, проте блокував будь-які спроби донести до керівництва СБУ реальну ситуацію в регіоні. Наступного тижня його звільнили, а влітку 2022 року затримали. Йому загрожує 15 років вʼязниці.