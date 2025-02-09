Трамп позбавив доступу до таємної інформації колишнього держсекретаря і радника з нацбезпеки

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Президент США Дональд Трамп відкликав дозволи на доступ до таємної інформації для колишнього держсекретаря країни Ентоні Блінкена і радника з національної безпеки Джейка Саллівана.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на заяви чиновників Білого дому.

Дональд Трамп також відкликав допуски для заступника генерального прокурора колишнього президента США Джона Байдена Лізи Монако, яка допомогла координувати реакцію Міністерства юстиції 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа після його поразки на виборах штурмували Капітолій.

Трамп також зняв дозволи з генерального прокурора Нью-Йорка Летіції Джеймс та окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга — вони обоє вели справу проти нього.

За день до цього стало відомо, що Дональд Трамп анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джо Байдену — у того нібито погана памʼять.

Колишні президенти США мають доступ до певних розвідданих навіть після закінчення своїх повноважень. Але Байден анулював допуск Трампові до цієї інформації після втручання у виборчий процес і штурм Капітолія у 2021 році. Тоді Байден без деталей пояснив, що не хоче, аби Трамп мав доступ до «такої» інформації.

Трамп також припинив для Байдена щоденні брифінги з питань розвідки. Колишні президенти США традиційно отримували розвідувальні брифінги, щоб вони могли консультувати чинних президентів з питань національної безпеки та зовнішньої політики.

Як пише The Guardian, цей крок Трампа є «останнім актом» із «туру помсти Вашингтону», який він обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії.