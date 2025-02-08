Трамп позбавив Байдена доступу до секретної інформації

Новини

Getty Images / «Бабель»

Президент США Дональд Трамп анулював допуск до секретних даних своєму попереднику Джо Байдену — у того нібито погана памʼять.

Про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

Колишні президенти США мають доступ до певних розвідданих навіть після закінчення своїх повноважень. Але Байден анулював допуск Трампа до цієї інформації після втручання у виборчий процес і штурм Капітолія у 2021 році. Тоді Байден без деталей пояснив, що не хоче, аби Трамп мав доступ до «такої» інформації.

Тож зараз Трамп заявив: «Жодної необхідності в тому, щоб Джо Байден далі ма двоступ до секретної інформації. Тому ми негайно анулюємо допуск до державної таємниці Джо Байдена і припиняємо його щоденні брифінги з питань розвідки».

Трамп процитував звіт колишнього спецпрокурора Роберта Гура, який вів кримінальне розслідування проти Джо Байдена у справі про неналежне зберігання секретних документів. Гур казав, що проти Байдена не висунуть обвинувачення — у нього не було злого умислу, бо він «літня людина з благими намірами і поганою памʼяттю».

У звіті пам’ять Байдена описали як «туманну», «нечітку», «несправну», «погану» і що вона має «значні обмеження». Байден нібито «не міг пригадати визначальні події свого життя», наприклад, коли помер його син Бо або коли він був віцепрезидентом США.

Як пише The Guardian, цей крок Трампа є «останнім актом» із «туру помсти Вашингтону», який він обіцяв під час своєї передвиборчої кампанії.