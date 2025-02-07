Зеленський підтвердив новий наступ українських військ в Курській області
- Автор:
- Оля Березюк
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Getty Images
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що українські війська почали новий наступ в Курській області РФ.
Про це він сказав в інтервʼю Reuters.
За його словами, українські Сили оборони просунулись вперед на 2,5 км.
Раніше цього ж дня у вечірньому зведенні президент зазначив, що Росія знову підтягнула солдатів КНДР для штурмів на Курщині.
«У районі Курської операції були нові штурми — російська армія, і знову підтягнули північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових», — сказав він.
Про український контрнаступ у цьому регіоні повідомляло і російське Міноборони, стверджуючи, ще російські війська ніби успішно зірвали його.
Курська операція
Курська операція розпочалась 6 серпня 2024 року — спершу про це писали російські телеграм-канали та «воєнкори».
Україна офіційно підтвердила проведення операції лише 12 серпня. Під контролем України було понад 1 000 км² і 100 населених пунктів цього регіону. Однак зараз, за даними західних аналітиків і медіа, Росія повернула собі низку захоплених територій.
У жовтні стало відомо, що на Курщину прибули перші солдати з КНДР. Йшлося приблизно про 12 тисяч військових, серед них 500 офіцерів і три генерали.
Генштаб 6 лютого відзвітував, що за час проведення операції загальні втрати ворога становили майже 40 тисяч людей, з них понад 16 тисяч убитими.