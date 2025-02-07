«Не мобілізація». Зеленський анонсував однорічні спецконтракти для українців до 25 років

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Україна готує запровадження спеціальних військових контрактів, аби залучити до війська чоловіків віком від 18 до 24 років.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Reuters.

«Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони опрацьовують варіант контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація», — зазначив він.

Президент зазначив, що спецконтракт передбачатиме багато пільг і дуже високе грошове забезпечення.

«Деталі будуть оприлюднені найближчим часом, найближчими днями. Це буде контракт на один рік», — додав Зеленський.

Що передувало

У США неодноразово висловлювались щодо необхідності в Україні знизити мобілізаційний вік. Наприклад, колишній радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вважав, що не існує жодної зброї, яка могла б змінити хід війни. Натомість Україні треба «збільшити кількість військ на передовій», щоб укріпити позиції.

Про те, що Україна має ухвалити «важкі рішення» стосовно подальшої мобілізації, казав і ексдержавний секретар США Ентоні Блінкен.

Аналогічну думку висловлювали також представники адміністрації Дональда Трампа. Зокрема, його радник з нацбезпеки Майк Волц казав, що адміністрація Трампа хотітиме побачити «справжню стабілізацію фронту» і тому проситиме знизити призовний вік з 25 до 18 років.

В Офісі президента України відповідали, що в таких закликах «немає сенсу» в момент, коли анонсована раніше допомога не надходить вчасно. Президент Володимир Зеленський на презентації внутрішнього Плану стійкості підкреслив, що зниження мобілізаційного віку в Україні не буде.