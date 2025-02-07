Заволодіння землею в центрі Києва. Депутата Київради та ще двох підозрюваних арештували

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Вищий антикорупційний суд відправив під варту з заставою у 50 мільйонів гривень депутата Київради, підозрюваного у справі про заволодіння землею.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Підозрюваний — член постійної комісії Київської міськради з питань архітектури, містопланування і земельних відносин.

Також під варту відправили першого заступника начальника КП «Спецжитлофонд» (йому призначили заставу в 4,5 мільйона гривень застави) та ще одного фігуранта, який допомагав з веденням бухгалтерії (застава у 8 мільйонів).

Що передувало

Правоохоронці 6 лютого викрили злочинну організацію на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Слідство не називало його імʼя, але низка медіа стверджували, що мова про Дениса Комарницького — лідера фракції «Блоку Леоніда Черновецького» у Київраді 2008—2010 років.

Серед інших підозрюваних :

заступник голови Київської міської державної адміністрації;

голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування і земельних відносин;

чинні депутати КМР;

перший заступник і заступник директора комунальних підприємств;

четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.

Фігурантів справи підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки нібито на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023—2024 років фігуранти незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.