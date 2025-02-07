Дослідники виявили, що пісні горбатих китів подібні до людської мови

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Науковці ототожнюють з людським мовленням звуки горбатих китів — одні з найскладніших вокальних проявів у тваринному світі.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому журналом Science Advances.

Міжнародна команда вчених проаналізувала записи стогонів, свисту, гавкоту, криків і писку в піснях великих ссавців, які збирали протягом восьми років у Новій Каледонії.

Дослідники порівняли пісні 16 видів китів із 51 людською мовою. Вони застосували два основні правила лінгвістики — закон Менцерата та закон стислості Зіпфа. Правила Менцерата дотримувалися 11 видів китів, а закону Зіпфа — сині та горбаті кити. Лише звуки горбатих китів показали результат, який найбільше збігається з властивостями мови людей.

Вчені вважають, що пісні тварин складаються зі звуків, розміщених у порядку ієрархії. Вони утворюють фрази, а з фраз складаються теми пісень.

«Пісня горбатих китів культурно передається в географічному масштабі, що раніше не спостерігали [у видів], крім людини, однак еволюційно вони [горбаті кити] досить далекі від нас. Ми знайшли щось справді захопливе», — каже провідний експерт з вивчення структури пісень китів з Університету Гріффіта Дженні Аллен.

Поки що вчені не знають, чому системи комунікації таких різних тварин розвинулися настільки схожим чином.